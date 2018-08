Préparez-vous à faire la mise à jour vers iOS 12 !

Préparez-vous à découvrir iOS 12

« iOS 12 rend votre iPhone et votre iPad plus puissants, plus personnels et plus intelligents que jamais. Avant de mettre à jour votre appareil, voici ce que vous avez à faire. »

Le message est clair, Apple vous invite à prévoir le passage vers iOS 12 qui sera disponible en version finale dès cet automne, en même temps que la présentation des nouveaux iPhone 2018.

Sur son site, le géant californien a en effet mis en place une nouvelle page dédiée à iOS 12, une version actuellement entre les mains des développeurs et des bêta-testeurs. Vous y trouverez des conseils afin ne perdre aucune données. Dans ce cas précis, il faudra commencer par savoir si votre appareil est compatible avec iOS 12, à savoir les iPhone 5s/SE/6 (Plus)/6s (Plus)/7 (Plus)/ 8 (Plus) et bien sûr l’iPhone X – et – tous les iPad à partir de l’iPad mini 2, ainsi que l’iPod touch 6G.

Ensuite, assurer-vous d’avoir fait une sauvegarde de vos appareils afin que le passage vers iOS 12 se fasse sans encombre. Apple conseille d’avoir pleinement connaissance de vote code d’accès qui vous sera demandé durant le processus de mise à jour, ainsi que de votre identifiant Apple qui lui aussi pourra éventuellement vous servir.

Si vous vous demandez quelles sont les nouveautés d’iOS 12, nous vous invitons à lire nos précédents articles dédiés à iOS 12. Vous verrez qu’il y a de bonnes choses qui se profilent pour vous et vos appareils.