Le HomePod représente 6% du marché des haut-parleurs intelligents aux États-Unis

Aux États-Unis, le marché du haut-parleur intelligent composé entre autres par l’Amazon Echo, Google et Apple avec son HomePod, a atteint un total de 50 millions d’unités.

D’après une nouvelle étude menée par Consumer Intelligence Research Partners, Apple a augmenté sa part de marché à 6% au cours du deuxième trimestre de 2018. Au total, les ventes de HomePod ont dépassé les trois millions d’unités aux États-Unis.

L’Amazon Echo est leader confirmé avec 70% du marché, suivi par Google Home à 24%. Cela signifie que le HomePod a encore un long chemin à parcourir pour rattrapé son retard sur les deux concurrents les plus importants, même si le prix beaucoup plus élevé n’aide certainement pas.

Selon Apple, il sera pratiquement impossible de se rapprocher d’Amazon et Google, au moins jusqu’à ce que le HomePod moins cher soit commercialisé. Rappelons que le haut-parleur intelligent d’Apple coûte 349 dollars, alors que l’Amazon Echo commence à 50 dollars et le Google Home à 129 dollars. Néanmoins, au deuxième trimestre de 2018, Apple a vendu beaucoup plus de HomePod que jamais auparavant.

Ces dernières semaines, il y a eu plusieurs rumeurs concernant un possible HomePod économique, mais pour l’instant, il n’y a pas eu de confirmation provenant de Cupertino.