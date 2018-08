1000 milliards, Tim Cook remercie les employés : « Mais ce n’est pas la mesure la plus importante de notre succès »

Apple a atteint une capitalisation brossière record de 1000 millards de dollars, un événement historique que Tim Cook a également voulu célébrer en envoyant une lettre à tous les employés.

Comme le rapporte Reuters, la note a été envoyée à plus de 120 000 employés d’Apple, Tim Cook parlant d’une « étape importante pour l’entreprise », expliquant que ce n’est pas la « mesure la plus importante de notre succès ». Pour le PDG d’Apple, les résultats financiers sont simplement un sous-produit de l’innovation continue d’Apple :

« Team,

Aujourd’hui, Apple a franchi une étape importante. À notre clôture de 207,39 $, le marché boursier estime la capitalisation d’Apple à plus de 1000 milliards de dollars. Bien que nous soyons très fiers d’atteindre ce résultat, ce n’est pas la mesure la plus importante de notre succès. Les résultats financiers ne sont que le fruit de l’innovation d’Apple, car nous privilégions toujours nos produits et nos clients, tout en restant fidèles à nos valeurs historiques.

Vous, notre équipe, rendez Apple exceptionnelle et le succès de l’entreprise est dû à votre travail acharné, votre dévouement et votre passion. Je suis profondément fier de ce que vous faites et c’est un privilège de travailler à vos côtés. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour toutes les nuits passées à travailler et pour tous les voyages supplémentaires. Je tiens à vous remercier pour toutes les fois où vous avez refusé de vous contenter de quelque chose de moins que l’excellence dans la fabrication de nos produits.

Nous profitons de ce moment pour remercier nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires commerciaux, la communauté des développeurs Apple, nos collègues et tous ceux qui ont travaillé avant nous dans cette entreprise extraordinaire.

Steve a fondé Apple sur la conviction que le pouvoir de la créativité humaine peut résoudre même les plus grands défis, et que les gens qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font vraiment. Dans le monde d’aujourd’hui, notre mission est plus importante que jamais. Nos produits créent non seulement des moments de surprise et d’enthousiasme, mais permettent également aux gens du monde entier d’enrichir leur vie et celle des autres.

Tout comme Steve l’a toujours fait dans des moments comme celui-ci, nous devrions tous nous réjouir du brillant avenir d’Apple et de l’excellent travail que nous ferons ensemble.

Tim. »