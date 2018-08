iOS 12 bêta 5 : le design de l’iPad Pro 2018 a fuité !

Le nouvel iPad Pro 2018 devrait subir de réels changements à en croire les rumeurs, qui sont aujourd’hui confirmées par la bêta 5 d’iOS 12.

Si l’on s’attend évidemment à de meilleures performances grâce à un processeur plus puissant, ce qui nous intéresse aujourd’hui c’est le design de la future tablette pro d’Apple. En effet, iOS 12 bêta 5 cache une icône qui ne laisse plus aucun doute sur ce que prépare le géant américain.

L’icône de droite met effectivement en évidence un iPad Pro doté de bords bien plus fins, et surtout on note l’absence du bouton Home ainsi que de Touch ID. En clair, cet iPad Pro aurait droit aux système TrueDepth utile à la reconnaissance faciale Face ID, comme pour l’iPhone X. En revanche, l’encoche où sont logés les capteurs 3D n’est pas présente, ce qui signifierait qu’Apple ait gardé un bord assez large pour recevoir ce système sans pour autant créer une encoche.

Pour l’heure, il ne s’agit que de suppositions, mais disons que les rumeurs et la récente découverte confirment quelque peu les nouveautés attendues.

Apple pourrait présenter son nouvel iPad Pro lors de la prochaine keynote aux côtés des nouveaux iPhone, à moins qu’elle ne le réseerve pour un autre évènement organisé dans le courant du mois d’octobre.