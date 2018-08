Les jeunes devront se passer de leur smartphone à l’école

Le gouvernement français a sorti une nouvelle loi, juste à temps pour la prochaine rentrée, interdisant l’utilisation du smartphone dans les écoles.

Cette décision a été prise très précisément pour lutter contre les mauvaises habitudes des jeunes. Cette promesse avait déjà été communiquée par Emmanuel Macron lors de sa campagne électorale et maintenant, une fois arrivé à l’Élysée, elle est devenue une loi.

La loi interdit l’utilisation de smartphones, tablettes et autres appareils connectés de la maternelle aux lycées à partir de septembre. Chaque école peut décider d’autoriser son utilisation uniquement à des fins pédagogiques et seulement à certaines occasions. Les écoles seront en mesure de créer des dépôts où les étudiants devront laisser leurs appareils, ou les obliger à éteindre leurs smartphones et leurs tablettes et à les laisser dans leur sac à dos.

Aujourd’hui, environ 90% des garçons en France âgés de 12 à 17 ans ont leur propre smartphone. Selon M. Blanquer, l’interdiction « envoie un message à la société française », mais il faudra peut-être un certain temps avant que des mesures similaires ne soient prises aux États-Unis et dans le reste de l’Europe.

Que pensez-vous de cette nouvelle loi ?