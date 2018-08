Insolite : Découvrez la piscine Apple creusée à la force des bras ! [Vidéos]

Rares sont les fois où l’on peut voir une telle chose, surtout de nos jours ! C’est l’histoire de deux hommes qui ont décidé de faire corps avec la nature en tout point. Leur idée ? Creuser une piscine « Apple » avec pour outils seulement leurs mains et les bras.

Plusieurs vidéos publiées par la chaine Primitive Survival montre tout le cheminement pour arriver à un résultat assez incroyable. À eux deux, ils ont en réussi à creuser une assez grande piscine et à en faire quelque chose de joli, et c’est sans parler du logo Apple qui donne un certain cachet à cette prouesse.

 

Il ne leur aura fallu que de bouts de bois par parvenir à atteindre leur objectif, de pierre pour tasser la terre et de végétaux pour donner de la couleur au logo Apple. Très ingénieux, les deux compères ont également trouvé le moyen de remplir leur piscine, construire un bardage ainsi qu’un petit pont.

 

Le plus surprenant n’est autre que le résultat final. Ils ont même ajouté des galets tout autour de la piscine, histoire de pouvoir marcher facilement tout en évitant la terre. Si vous ne savez pas quoi faire chez vous durant vos vacances, voilà un bon moyen de vous occuper.