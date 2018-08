Apple perd de sa superbe en termes de marketing selon Ken Segall

Ken Segall, le créateur de la campagne « Think different », a commenté, certainement pas avec enthousiasme, les dernières campagnes marketing d’Apple. Les publicités Apple ont-elles perdu leur personnalité ?

Probablement que Ken Segall est un nom qui ne dit pas grand chose à la plupart, mais dans le domaine de la publicité, nous parlons d’une personnalité de premier plan. Segall était le directeur derrière l’une des campagnes de marketing les plus réussies dans l’histoire de la publicité, la campagne Think Different et était un proche confident de Steve Jobs.

 

Selon lui, Apple perd un peu sa personnalité et « jouerait de façon très conservatrice » dans ses dernières campagnes marketing. Segall soutient que le fait d’avoir une personnalité claire de la marque est encore plus important dans un moment historique où le marché des smartphones est mature et proche de la saturation. La capacité d’Apple à se différencier sur le design et sur les caractéristiques techniques est réduite à l’os.

Dans une interview accordée à The Telegraph, Segall déclare que Steve Jobs souhaitait créer de la convoitise avec ses produits, également par le biais d’un marketing ciblé, un objectif qui, selon lui, fait défaut aujourd’hui.

« Depuis quelques jours, Apple fait une campagne différente pour un téléphone différent et je pense toujours que c’est une opportunité perdue. Ils devraient construire une personnalité pour le téléphone, quelque chose dont les gens voudraient faire partie, quelque chose qui dépasse les caractéristiques du produit du moment.

C’est le défi, quand vous êtes dans un marché plus mature et les différences de fonctionnalité sont nettement plus faibles que par le passé, comment faites-vous de la publicité avec ça ? C’est là que la capacité du marketing entre en jeu. »

Segall a noté comment la publicité actuelle sur l’iPhone est beaucoup plus axée sur la fonctionnalité et cela n’aiderait pas à créer le même lien émotionnel avec la marque.

« Steve croyait que si les gens avaient un lien émotionnel profond avec Apple, les clients n’y auraient pas renoncé même si un jugement négatif avait été révélé dans certaines parties du monde ou si une violation de la loi avait été rencontrée, comme l’affaire fiscale européenne, par exemple.

Il a eu cette notion de « banque de la marque » et a déclaré que chaque entreprise a son propre équilibre. Tout ce qui est une bonne affaire ajoute de la valeur à la « banque de la marque » et vous devez toujours garder un équilibre élevé parce que quelque chose que vous ne pouvez pas prédire peut toujours arriver à un moment donné.

Vous devrez probablement faire un retrait à un moment donné. Mais si l’équilibre est élevé, cela n’a pas d’importance. »

Segall estime que Cook reçoit des conseils pour jouer prudemment quand il s’agit de marketing, même si Segall lui-même pense que l’entreprise est toujours innovante en termes de produits.

Cependant, tout le monde n’est pas d’accord avec cette analyse. selon l’analyste de CCS Insight, Ben Wood : « l’amour irrationnel pour Apple reste ».