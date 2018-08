Apple offre l’application photo Obscura 2, au lieu de 5,49 € !

Donnez un nouveau style à vos photos grâce aux nombreux filtres de l’application Obscura 2 qu’Apple offre en la téléchargeant depuis son application Apple Store.

Actuellement vendue au prix de 5,49€ sur l’App Store, vous pouvez bénéficier de l’application gratuitement en vous rendant dans l’app Apple Store (et non l’App Store), et de descendre jusqu’à l’offre disponible sur la page de l’onglet « Découvrir ». Il ne vous reste plus qu’à appuyer sur « Télécharger gratuitement » et suivre les instructions à l’écran. Un code gratuit sera ensuite généré avant d’être utilisable sur l’App Store.

Obscura 2 est une application photo de qualité qui permet à l’utilisateur de profiter de plusieurs outils utiles magnifier vos photos. Elle prend en charge les fichiers RAW, HEIC, JPEG, Live Photo et Depth. Vous trouverez également de très jolis filtres pour ajouter du style à vos images. Elle dispose de plusieurs fonctionnalités comme le contrôle du flash, les grilles, la minuterie d’obturation, et plus encore.

Notez qu’elle supporte aussi le double objectif de l’iPhone X, et son mode sombre lui confère une jolie interface. Profitez-en maintenant, tant qu’elle est disponible gratuitement via l’app Apple Store.