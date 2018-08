Google Maps proposera des restaurants selon nos goûts

Google Maps a reçu une mise à jour intéressante laquelle propose des restaurants selon les préférences et les goûts de l’utilisateur.

Cette version 4.55 arrive donc avec une nouveauté intéressante sur iOS mais qui était déjà présente sur Android. Avec la fonction « Match », l’application est désormais en mesure de vous proposer un restaurant en fonction de vos préférences : pour chaque lieu sélectionné, il sera calculé en fonction de vos goûts (et des lieux que vous avez déjà visité) un score pourcentage d’affinité.

De plus, lorsque vous verrez les listes des salles de tendances dans l’onglet « Découvrir », vous pourrez voir combien de restaurants vous avez déjà visité.

Google explique :

« La nouvelle fonctionnalité d’affinité vous aidera à trouver votre véritable amour. Et par amour, nous entendons votre prochain cheeseburger préféré. Appuyez sur un endroit qui sert de la nourriture ou des boissons pour savoir combien vous aimerez probablement en fonction de vos préférences uniques, de sorte que vous passerez plus de temps à manger et moins à chercher des endroits où aller. »

Voici les nouveautés de la version 4.55 :

Grâce au taux d’affinité, découvrez les établissements qui sont les plus susceptibles de vous plaire et trouvez l’endroit idéal pour votre prochaine pause gourmande. Sélectionnez un bar ou un restaurant pour connaître votre taux d’affinité, calculé selon vos préférences. Vous passez ainsi plus de temps à vous régaler et moins de temps à chercher la perle rare.

Lorsque vous consultez les listes de lieux tendance dans l’onglet “Découvrir”, vous savez désormais combien d’établissements vous avez déjà visités dans une liste donnée. Amusez-vous à explorer tous les lieux d’une liste !

› Télécharger Google Maps gratuitement sur l’App Store