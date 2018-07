iOS 12 bêta 5 révèle l’arrivée de la double Sim et des appels sur le HomePod

Entre les mains des développeurs depuis hier soir, la bêta 5 d’iOS 12 a mis en évidence plusieurs éléments sur l’avenir de l’iPhone et du HomePod.

Nos confrères de 9to5Mac ont en effet trouvé dans le code de cette version bêta les références suivantes : « second SIM status », « second SIM tray status » et « dual sim device ». Elles permettent d’avoir la quasi certitude qu’Apple travaille sur la double SIM. Si l’on se base sur ces références, on peut supposer qu’au moins l’un des trois nouveaux iPhone attendus cet automne disposera d’un tiroir double SIM, et peut-être même que cette nouveauté sera réservée à l’iPhone X Plus doté d’un écran OLED de 6.5 pouces.

L’autre découverte concerne directement le HomePod. L’enceinte intelligente d’Apple pourrait embarquer une nouvelle fonction liée aux appels. Si l’on peut déjà s’en servir comme haut-parleur depuis l’iPhone, il sera visiblement bientôt possible de passer des appels via le HomePod ou d’en recevoir.

Pour finir, notez qu’Apple a profité de la cinquième bêta d’iOS 12 pour remplacer les images faisant référence aux AirPods de seconde génération. 9to5Mac a en effet remarqué qu’une LED verte ou orange était présente sur l’image du futur boîtier compatible avec la charge sans fil, indiquant la charge restante.

Pour information, les nouveaux AirPods devraient normalement sortir dans le courant de l’automne, aux côtés des nouveaux iPhone et de l’Apple Watch Series 4.