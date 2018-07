SpeakWare poursuit Apple sur le contrôle des appareils HomeKit via Siri

Apple est à nouveau victime d’un patent troll, la société SpeakWare, qui l’accuse d’avoir violer un brevet lié au contrôle des appareils HomeKit à l’aide de Siri.

En toute connaissance de cause, Apple note que SpeakWare possède un brevet de 2002 intitulé « Hands-Free, Voice-Operated Remote Control Transmitter » (Transmetteur à télécommande mains libres et à commande vocale). SpeakWare prétend que l’utilisation de Siri par Apple pour contrôler les appareils enfreint ce brevet.

Pourtant, la description faite dans ce brevet ne semble pas appuyer cette accusation :

« Un émetteur de télécommande sans fil, programmable, à commande sonore et à commande vocale peut être utilisé pour ajouter un fonctionnement de commande vocale mains libres à une pluralité d’appareils commandés à distance fabriqués par divers fabricants, dont chacun est normalement commandé avec un ou plusieurs signaux d’un émetteur de télécommande associé. Le système peut être préprogrammé avec une bibliothèque universelle de codes pour commander diverses catégories d’appareils et appareils produits par divers fabricants dans chaque catégorie. Le système peut également être programmé à l’aide des émetteurs télécommandés des appareils commandés et des commandes vocales d’un ou de plusieurs opérateurs. Une fois la programmation terminée, l’opérateur n’a plus besoin de faire fonctionner le système manuellement, ce qui permet un véritable contrôle vocal mains libres des produits télécommandés. »

Si l’entreprise a en effet breveté l’idée de commander un appareil à la voix, la description est bien trop large. Elle estime néanmoins qu’Apple viole ce brevet depuis l’iPhone 6s, l’iPad de 6ème génération et le HomePod. À noter que Samsung et Microsoft sont également dans le viseur, mais pas Amazon étrangement.

En toute connaissance de cause, Apple note que l’affaire a été portée devant le tribunal du district central de Californie, mais aucun juge n’a encore été assigné.