L’Apple Store iOS reçoit une nouvelle interface de recherche

L’application Apple Store pour iPhone et iPad a été mise à jour. La version 5.1 apporte quelques modifications au mécanisme de recherche. Cupertino a également apporté quelques modifications à son application WWDC.

L’interface de recherche dans la version 5.1 de l’application Apple Store met désormais en évidence les recherches tendance au cas où vous auriez besoin de trouver de l’inspiration. Vous pouvez également appuyer sur le microphone à côté de la barre de recherche pour dicter vos détails de recherche plutôt que de les taper. La page de résultats de recherche a également été modifiée pour inclure une nouvelle interface basée sur une carte.

Sous Quoi de neuf dans l’App Store, Apple explique les changements comme suit :

« La recherche a été mise à jour avec un design amélioré. Et elle est maintenant alimentée par la technologie de reconnaissance vocale pour de meilleurs résultats de recherche. »

Avec un look frais et l’ajout de la technologie de reconnaissance vocale, il n’a jamais été aussi facile de trouver des produits, des magasins, des sessions et plus encore.

L’application officielle WWDC a été rafraîchie avec des corrections de bugs et d’autres améliorations dans la version 7.0.3 :

« Merci pour vos avis. Cette mise à jour inclut des corrections de bugs et des améliorations dans plusieurs domaines, notamment l’accessibilité, la stabilité et le téléchargement de vidéos. De plus, les vidéos peuvent être visionnées par collection et plateforme sur tvOS. »

Des correctifs et des améliorations sont également arrivés pour l’application GarageBand d’Apple pour iOS.

Vous pouvez télécharger les applications Apple Store, WWDC et GarageBand sur l’App Store.