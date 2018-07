Au revoir Qualcomm, Apple utilisera les modems Intel pour ses futurs iPhone

Apple ne va pas utiliser les puces LTE de Qualcomm dans les futurs iPhone, d’après les déclarations de George Davis, le directeur financier de la société lors de la conférence financière.

George Davis a en effet déclaré aux investisseurs qu’Apple n’utilisera que less puces Intel dans son iPhone de 2018, car la société a décidé d’abandonner définitivement Qualcomm. La décision a été prise en vertu de la bataille juridique qui oppose Apple et Qualcomm depuis un certain temps. Jusqu’à présent, la production de puces LTE était assurée à 70% par Qualcomm et à 30% par Intel, mais dès le prochain iPhone, les choses vont changer radicalement : Intel sera le seul fournisseur de puces de modem.

On espère seulement que ces puces de nouvelle génération sont meilleures que les précédentes, puisque dans tous les tests de performance, les puces Qualcomm étaient toujours meilleures que les puces Intel.