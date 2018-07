😱Bon Plan : iPhone X, iPhone 8, iPhone 7 dès 304 € + AirPods 119 €

Rakuten-PriceMinister propose seulement aujourd’hui un coupon de 20€ valable dès 100€ d’achat pour les membres du Club Rakuten. Grâce à cette remise, vous ferez une première économie laquelle s’accompagne d’une offre de remboursement sur vos achats.

Vous imaginez bien que c’est le moment d’aller y faire un tour et pourquoi pas craquer sur l’un des derniers iPhone, les AirPods, l’Apple TV 4K et plus encore. Nous avons dressé une liste où vous trouverez des iPhone X, iPhone 8, iPhone 7 et plus. Sachez que le code à saisir est CLUB20 au moment de votre commande pour bénéficier des 20 € de remise dès 100 € d’achat.

Si vous êtes membre du Club-Rakuten (inscription gratuite), alors vous pourrez recevoir des bons d’achats à utiliser lors de votre prochaine commande sur PriceMinister.

iPhone 7

› iPhone 7 32 Go Or Rose – Occasion Neuf : 304,88 € avec le CLUB20 + 32,50 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 7 32 Go Noir mat – Occasion Neuf : 309,99 € avec le CLUB20 + 33 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 7 32 Go Argent – Occasion Neuf : 305,99 € avec leCLUB20 + 16,30 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 7 32 Go Noir – Neuf : 484,99 € avec le CLUB20 + 35,35 € remboursés en bon d’achats

Accéder à toutes les offres iPhone 7

iPhone 8

› iPhone 8 64 GO Gris sidéral – Occasion Neuf : 529,88 € avec le CLUB20 + 55 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 64 GO Gris sidéral : 617 € avec le CLUB20 + 31,85 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 64 GO RED : 615,35 € avec le CLUB20 + 31,80 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 Plus 64 GO RED : 719,14 € avec le CLUB20 + 37 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 Plus 64 GO Gris sidéral : 711,52 € avec le CLUB20 + 36,60 € remboursés en bon d’achats

Accéder à toutes les offres iPhone 8

iPhone X

› iPhone X 64 GO Gris – Reconditionné à Neuf : 904,60 € avec le CLUB20+ 92,50 € remboursés en bon d’achats – il vous revient à seulement 812,10 €

› iPhone X 64 GO Gris : 969 € + 49,45 € avec le CLUB20 remboursés en bon d’achats

› iPhone X 64 GO Gris : 939 € avec le CLUB20 + 47,95 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 256 GO Argent : 1055,06 € avec le CLUB20 + 53,80 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 256 GO Gris sidéral : 1109,99 € avec le CLUB20 + 56,50 € remboursés en bon d’achats

Accéder à toutes les offres iPhone X

Autres offres

› Apple TV 4K 32Go : 136,60 € avec le CLUB20 + 15,70 € remboursés en bon d’achats

› AirPods Blanc – Apple : 119,20 € avec le CLUB20 + 14 € remboursés en bon d’achats

› iPad (2018) Wi-Fi 32 Go 9.7 pouces Argent : 305 € avec le CLUB20 + 16,25 € remboursés en bon d’achats

› MacBook Pro avec écran Retina MPXT2FN/A – 13.3″ Core i5 2.3 GHz 8 Go RAM 256 Go SSD : 1290 € + 65,50 € remboursés en bon d’achats