iOS poursuit sa croissance aux États-Unis et dans d’autres pays

Kantar a publié de nouvelles données sur les ventes de smartphones pour le deuxième trimestre de 2018, et montrent qu’iOS se développe presque partout.

Aux États-Unis, iOS progresse de près de 6% par rapport à la même période il y a un an, au détriment d’Android qui perd 4,5%. Le système d’exploitation mobile d’Apple est également en positif en Allemagne (2,8%), en France (4,2%) et en Espagne (3,8%), mais perd des parts de marché en Grande-Bretagne et en Chine.

En Italie, iOS a perdu 2,4% de parts de marché sur un an, alors qu’Android en a gagné 4,6%. Toujours à propos d’Android, le système a progressé au Royaume-Uni, en Chine, au Japon et en Chine. En revanche, Android accuse d’une légère baisse aux États-Unis, passant de 65,5% à 61,1%.

Kantar explique que la progression d’iOS est due au large choix d’iPhone, mais plus précisément aux iPhone X et iPhone 8 (Plus) dont les ventes sont toujours importantes à travers le monde.