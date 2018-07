Spotify : le taux d’abandon augmente en faveur d’Apple Music

Un nouveau rapport de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) analyse les performances de Spotify au deuxième trimestre de 2018. Il apparaît qu’Apple Music a joué un rôle important dans le taux d’abandon de Spotify.

Le CIRP explique que, à la fin du deuxième trimestre de 2018, 35% des utilisateurs de Spotify aux États-Unis ont opté pour l’offre Premium, avec 55% des abonnements individuels par rapport aux 45% qui ont choisi le plan familial.

Le cabinet constate également que 37% des utilisateurs de Spotify comptent sur le service gratuit soutenu par la publicité et n’ont aucun intérêt à passer à la version payante. De plus au deuxième trimestre, seulement 11% des utilisateurs Spotify ont été choisis la version Premium, tandis que 16% des abonnés de ces derniers ont annulé leur inscription ou changé pour la version gratuite ou sont passés sur d’autres plates-formes.

Le co-fondateur de CIRP, Mike Levin, explique que ce taux d’abandon de 16% des abonnés aux États-Unis est plus élevé que celui estimé par Spotify comme un taux global au cours de la même période il y a un an. Et la plupart de ces utilisateurs sont passés à Apple Music.