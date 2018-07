Jailbreak iOS 11 : démonstration de Sileo, l’alternative à Cydia [Vidéo]

Annoncée la semaine dernière, l’application Sileo a droit à une première démonstration vidéo. Sileo sera le digne successeur de Cydia.

Afin de voir à quoi ressemblera Sileo, le développeur CoolStar a publié sur le compte Twitter @GetSileo une vidéo où l’on découvre l’interface de l’application. Plus fraîche que Cydia, Sileo semble déjà être mise au goût du jour. Néanmoins, vous ne serez pas perdu puisque vous trouverez toujours les onglets Featured, Sources, Packages, Search, et l’ajout de sources se fera de la même manière.

Demo of Sileo and Project Repo-Unclutter refreshing repos in under 2 seconds. pic.twitter.com/9bSCowI5nb

— Sileo (@GetSileo) 23 juillet 2018