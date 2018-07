iPhone 2018 : la charge rapide disponible uniquement avec les accessoires officiels

Sauf surprise, les trois nouveaux iPhone qui sortiront à l’automne seront compatibles avec la recharge sans fil et viendront avec une alimentation de 18W et son câble USB-C. Les utilisateurs qui souhaitent acheter une deuxième alimentation électrique devront attendre plus longtemps.

Selon un récent rapport, la nouvelle alimentation USB-C livrée dans la boîte des prochains iPhone ne pourra pas être achetée séparément, du moins pas au début. En raison des retards de production, Apple pourrait initialement limiter la disponibilité de ces blocs d’alimentation USB-C 18W aux nouveaux packs iPhone. Ce n’est que plus tard, probablement à partir de 2019, que l’alimentation Apple pourra également être achetée séparément.

Beaucoup espéraient pouvoir acheter une alimentation de 18 W USB-C, mais l’attente risque d’être longue. Pouvoir disposer d’une seconde alimentation de 18W est très pratique, surtout pour ceux qui veulent en utiliser une à la maison et une autre au bureau.

Tel que rapporté par Macotakara, la charge rapide sur l’iPhone 2018 sera disponible uniquement sur les alimentations certifiées par Apple. Même si un chargeur offre 18W, l’iPhone limitera sa consommation à seulement 2,5, sauf si l’alimentation et le câble sont conformes aux normes d’Apple.

Le nouvel iPhone devrait en effet intégrer une puce d’authentification permettant de vérifier si un chargeur est certifié ou non.