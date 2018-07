Deuxième trimestre 2018 record pour l’App Store

Le deuxième trimestre de 2018 a été le moment le plus profitable pour les développeurs d’applications sur iOS et Android.

L’App Store et le Google Play Store ont enregistré un nombre record de nouvelles installations d’applications au cours du deuxième trimestre de 2018, en plus de l’enregistrement des revenus pour les développeurs.

Selon les données publiées par App Annie, au deuxième trimestre de 2018, 28,4 milliards d’applications ont été téléchargées sur les deux magasins, soit une augmentation de 15% par rapport à la même période il y a un an. Les dépenses totales ont atteint 18,5 milliards de dollars.

L’Inde a été le pays avec le plus grand nombre de téléchargements sur Android, tandis que pour iOS, les États-Unis, la Russie et l’Arabie Saoudite ont représenté la plus forte croissance par rapport à l’an dernier.

Les jeux, les éditeurs vidéo et les applications sportives ont été les principaux facteurs de croissance. La Coupe du monde a certainement contribué à pousser les applications sportives à atteindre de nouveaux records.