Le gouvernement indien veut bloquer les ventes d’iPhone dans le pays

L’Autorité de régulation des télécommunications en Inde a demandé aux opérateurs du pays d’arrêter les ventes d’iPhone si Apple n’autorise pas l’installation d’une application permettant aux utilisateurs de signaler les appels et les messages indésirables.

Apple semblait être prête à approuver cette application, mais après plusieurs discussions avec les responsables indiens, la firme n’a pas encore décidé de l’approuver pour certaines questions de confidentialité.

L’application « Do Not Disturb » permet aux utilisateurs de signaler les appels non sollicités ou les messages spam. Si cette application a pour objectif de protéger le consommateur, une analyse plus approfondie menée par Apple met en évidence qu’elle viole les politiques de confidentialité imposées par la société, car elle permet au gouvernement indien d’accéder aux registres des appels et messages texte des clients.

Fin 2017, les deux parties semblaient proches d’un accord, mais maintenant Apple semble vouloir ne pas approuver cette application jusqu’à ce qu’elle respecte toutes les directives de confidentialité. C’est pourquoi le gouvernement a décidé de s’y prendre autrement pour forcer Apple d’approuver l’application, en demandant aux opérateurs locaux de ne pas vendre plus d’iPhone…jusqu’à ce qu’Apple approuve l’application.

Au cours des derniers mois, Apple a proposé son aide pour développer une version de l’application avec une « fonctionnalité limitée » et respectueuse des lignes directrices. Cette proposition n’était pas suffisante pour le gouvernement, et maintenant la situation est à nouveau dans une impasse.

Apple risque désormais de se retrouver sans canaux de vente en Inde, car pour le moment il n’y a pas d’Apple Store et la seule façon de vendre l’iPhone est de s’appuyer sur les opérateurs locaux.