Les ventes d’iPhone ne sont pas en grande forme en Inde

Les ventes d’iPhone en Inde peinent à décoller, malgré les nombreux investissements réalisés par Apple ces dernières années. C’est précisément pour cette raison que l’entreprise a décidé de changer toute la gestion dans le pays.

Selon les estimations de Bloomberg, Apple a vendu moins d’un million d’iPhone en Inde au premier semestre de 2018. Évidemment, ce chiffe n’a pas satisfait Tim Cook lequel a alors pris une décision importante ces deniers jours.

Trois dirigeants d’Apple en Inde quitteront l’entreprise dans les semaines à venir. Un choix quasi obligatoire pour une entreprise qui n’a vendu que 3,2 millions d’iPhone en 2017, malgré les nombreux investissements visant à démarrer la production d’appareils en Inde pour proposer des produits à des prix plus bas.

2018 a encore mal commencé et il sera difficile pour Apple d’atteindre le chiffre atteint en 2017. L’Inde est également le troisième marché mondial où sont enregistrées les meilleures de smartphones, et pourrait être l’un des pays les plus importants pour Apple, où la production de l’iPhone 6s a récemment été lancée.

Maintenant, il faudra du temps avant que les nouvelles stratégies d’Apple portent leurs fruits, car la concurrence est très féroce, à tel point que plusieurs années seront nécessaires pour la surmonter.