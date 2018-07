Ken Segall : « L’innovation des smartphones est terminée »

Ken Segall, directeur créatif de l’agence de publicité qui a travaillé 12 ans pour Apple, ainsi que l’auteur de la campagne Think Different, a parlé d’un sujet qui fait actuellement réagir les fans du monde entier.

Segall a déclaré que même si Steve Jobs a joué un rôle unique pour faire briller Apple, rien n’a changé sur ce point sous la direction de Tim Cook :

« Steve était unique et ne sera jamais remplacé. Il est donc impossible qu’Apple puisse être la même chose qu’il y a quelques années. Mais je pense que son ADN est toujours là, et il y a des gens brillants qui peuvent diriger l’entreprise de la bonne façon. De manière général, je crois cependant que l’innovation ralentit presque partout. »

Surtout sur le marché des smartphones :

« Je pense que les smartphones sont assez mûrs en ce moment et nous ne devrions pas nous attendre à d’énormes innovations pour les prochaines années. Au lieu de cela, ils pourraient devenir une matière première lors de la transition vers des technologies portables de plus en plus avancées. »

Segall a comparé le marché des smartphones au marché des PC, où le facteur de forme est resté pratiquement inchangé depuis des décennies, avec seulement des améliorations progressives en termes de puissance et de portabilité.

Êtes-vous du même avis, et croyez-vous que l’innovation dans le secteur du smartphone est arrivée à ses limites ?