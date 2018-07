Apple supprime la section SmartKeys HomeKit de son site

Est-ce la fin de SmartKeys compatibles avec HomeKit ? Probablement oui, au moins pour le moment. Non seulement il y a eu un manque de mises à jour des accessoires de ce type, mais maintenant Apple a supprimé la section de son site officiel dédié à HomeKit.

Lorsque Apple a présenté l’application Home pour iOS 10 au cours de la WWDC 2016, la prise en charge des sonnettes et des interphones vidéo a été présentée avec différents accessoires. On pensait que c’était l’un des secteurs les plus prospères de toute la plate-forme HomeKit, mais en l’espace de deux ans tout a radicalement changé.

Des fabricants comme August et Ring n’ont pas mis à jour leurs sonnettes intelligentes depuis plus d’un an, probablement en raison de problèmes de sécurité liés à HomeKit. Par exemple, compte tenu de la nature de ces accessoires, Apple nécessite un cryptage plus sûr et plus difficile à mettre en œuvre sur ces produits.

Généralement, les cloches doivent partager les données audio, vidéo et autres avec le moins de retard possible. Un long intervalle, dû à la gestion de la cryptographie, pourrait créer des problèmes dans l’utilisation quotidienne de l’accessoire.