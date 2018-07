Android pourrait devenir payant pour les fabricants de smartphones

Après avoir condamné le paiement d’une amende record de 4,3 milliards d’euros pour violation des règles antitrust en Europe, Google a déclaré que cette condamnation risquait de saper le modèle actuel sur lequel repose Android.

Selon la Commission européenne, Google a enfreint les règles antitrust de trois façons : les fabricants devaient préinstaller Google Search et le navigateur Chrome sur les appareils Android; les fabricants et les opérateurs mobiles ont été payés à condition que seule l’application Google Search ait été installée; a empêché les fabricants de vendre des appareils mobiles avec des versions modifiées d’Android non approuvés par Google.

Maintenant, l’entreprise dispose de 90 jours pour se conformer aux exigences de la Commission européenne afin d’éviter de nouvelles sanctions. Google fera appel, mais si la conviction est confirmée, il pourrait y avoir une révolution dans la plate-forme Android.

Google estime que «…Android a créé un choix plus large pour tout le monde, et non l’inverse: un écosystème dynamique, une innovation rapide et des prix plus bas sont les caractéristiques classiques d’une forte concurrence. »

Le PDG Sundar PIchai a également déclaré que cette décision signifie qu’Android ne peut plus être proposé gratuitement :

« Jusqu’à présent, le modèle économique d’Android nous a obligés à ne pas facturer les fabricants de smartphones pour un coût supplémentaire d’utilisation de notre technologie et nous a permis de ne pas dépendre d’un modèle de distribution étroitement contrôlé. Mais nous craignons que la décision d’aujourd’hui puisse bouleverser tout l’équilibre que nous avons trouvé avec Android, envoyant un signe inquiétant en faveur des systèmes propriétaires et au détriment des plateformes ouvertes. »

Le message est clair : si Google ne parvient pas à trouver d’autres accords avec les fabricants comme cela a été fait jusqu’à présent, alors les fabricants de smartphones devront payer une licence pour utiliser Android. Cela pourrait également avoir un impact sur les utilisateurs finaux, car le prix des smartphones Android pourrait augmenter précisément à la suite d’une licence payante imposée par Google.