VLC supporte maintenant les vidéos 360° et Chromecast

Une nouvelle mise à jour importante pour VLC est arrivée sur l’App Store. VLC vous permet de lire la plupart des formats vidéo existants sur votre iPhone et iPad, sans avoir à convertir des vidéos.

L’application se distingue par sa facilité d’utilisation et de pouvoir reproduire la plupart des formats vidéo et audio sans problèmes. La version 3.1.0 ajoute la prise en charge de Chromecast à la demande des utilisateurs. Cela signifie qu’il sera possible de diffuser directement à partir de VLC vers les appareils Chromecast TV. En outre, vous pouvez désormais visionner les vidéos 360° directement sur l’iPhone, simplement en déplaçant le téléphone.

Parmi les nouveautés, un bug a été corrigé qui dans certains cas empêchait de voir certains fichiers dans VLC et un autre bug qui bloquait le téléchargement de certains fichiers multimédia via http. Les performances ont été améliorées au cours du décodage H.264 / H.265 et la qualité de la reproduction audio a été améliorée.

› Télécharger VLC gratuitement sur l’App Store