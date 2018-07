Tom Gruber, le dernier co-fondateur de Siri quitte Apple

Tom Gruber, l’un des co-fondateurs de Siri avant l’acquisition d’Apple, ainsi que le chef de l’équipe de développement de l’assistant virtuel, a officiellement quitté Apple.

Tel que rapporté par The Information, l’adieu de Tom Gruber a également été officialisé par un porte-parole d’Apple. La décision a été prise parce que Gruber veut « poursuivre ses intérêts personnels dans la photographie et la conservation des océans ».

Gruber a été l’un des co-fondateurs de Siri ainsi que Dag Kittlaus et Adam Cheye quand en 2010 ils ont sorti le premier Siri comme application sur l’App Store. Deux mois plus tard, Apple l’a acquis et les trois co-fondateurs ont rejoint la société.

Kittlays a quitté Apple en 2012, alors que Cheyer a suivi un an plus tard pour un nouveau projet d’intelligence artificielle appelé Viv, puis acquis par Samsung en 2016 pour tirer profit de cette technologie comme base de Bixby.

Gruber était donc le seul des trois co-fondateurs à être rester chez Apple à la tête du projet de développement de Siri. Et il est probable que son départ soit également lié à la révolution interne souhaitée par Apple, avec notamment l’arrivée de John Giannandrea, un ancien de Google, en tant que chef du projet Siri.

Avant de recruter Giannandrea, le développement Siri a été supervisé par le chef du génie logiciel Craig Federighi, qui a succédé à Eddy Cue en 2017. Certes, ces dernières années, Siri a été fortement critiqué pour certaines de ses limites par rapport aux assistants de la concurrence. Probablement qu’Apple espère améliorer Siri grâce aux changements de ces derniers temps…