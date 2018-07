Un accessoiriste dévoile l’iPhone 9 LCD de 6.1 pouces

Après les rumeurs des iPhone OLED, c’est au tour d’un accessoiriste de lever le voile sur le possible iPhone 9, actuellement plus connu comme l’iPhone LCD de 6.1 pouces.

Le fabricant a en effet publié des images de la coque de protection de ce futur iPhone, destiné à être le modèle plus abordable de la gamme de 2018. À première vue, on a dû mal à distinguer la différence avec l’iPhone X, et pourtant, il y en a une flagrante. Si la façade semble identique, c’est au dos que l’on constate la présence d’une seule et unique caméra, là où l’iPhone X dispose d’un double objectif.

Notons que cet iPhone LCD devrait normalement être un peu plus épais, en raison de son écran LCD dont la technologie nécessite plus de place que l’OLED. En revanche, la différence ne sera pas aussi évidente que la finition aluminium que devrait arborer cette déclinaison, par rapport à l’acier inoxydable de l’iPhone X et des futurs iPhone de 2018.

L’autre point intéressant sur ce modèle est qu’il aura également droit au système TrueDepth, et donc à la reconnaissance faciale Face ID. En clair, le bouton Home et Touch ID ne seront normalement abandonnés dès cette année.

La prochaine étape sera peut-être d’intégrer le capteur d’empreintes digitales sous l’écran, comme l’annoncent les rumeurs depuis un moment…