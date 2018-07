Voici les possibles vitres des iPhone de 2018 !

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs évoquent le lancement de trois nouveaux iPhone cet automne. Il est question de la seconde génération de l’iPhone X, laquelle serait accompagnée d’un modèle de OLED de 6,5 pouces (iPhone X Plus ?) et d’un modèle LCD de 6,1 pouces.

Aujourd’hui, l’expert des fuites Benjamin Geskin a publié une photo où l’on aperçoit les prétendues vitres de ces trois iPhone. Visiblement les rumeurs avaient raison puisque ces dernières disposent de l’encoche à la manière de l’iPhone X. Cela signifie que les trois déclinaisons auront apparemment droit au système TrueDepth, à savoir à la reconnaissance faciale Face ID, et seront donc dépourvues de Touch ID et du bouton Home.

On notera que la taille de cette encoche est identique sur les trois vitres alors qu’elles-mêmes ont une taille très différente. Apple n’aurait pas encore fait le choix de réduire la taille des composants nécessaires au système TrueDepth. Ce changement pourrait n’intervenir qu’à partir de l’année prochaine, avant que la firme californienne parvienne à totalement l’éliminer.

La photo montre également une légère différence d’épaisseur des bords entre chaque vitre, notamment celle du milieu destinée à l’iPhone LCD de 6,1″ laquelle semble plus épaisse. Tout cela reste encore à confirmer, et d’ici leur lancement officielle en septembre, d’autres fuites permettront d’en apprendre un peu plus sur le sujet.

Dans tous les cas, Apple semble avoir en effet l’intention de lancer ces trois modèles. Le modèle LCD devrait être vendu à un prix assez abordable, de sorte à attirer de nouveaux clients en masse sur l’écosystème d’Apple.