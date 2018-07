Les prochains iPhone pourraient intégrer les DRAM 8 Gigabit de Samsung

Samsung a présenté les nouvelles puces LPD DRD 8 Gigabit et, bien qu’elles ne soient pas encore prêtes pour les smartphones, Apple prévoit de les utiliser dans ses prochains iPhone.

Samsung, responsable de la création de la première puce au monde dotée de la technologie LPDDR5 DRAM 8 Gigabit, a donné son accord au laboratoire où elle a également été testée. Les tests théoriques ont été passés et complétés et « nous allons maintenant décider quand les mettre sur le marché et / ou dans les smartphones et les appareils électroniques que les fabricants respectifs aimeraient utiliser ». Actuellement, la société n’a divulgué aucune date précise, mais elle attendue d’ici la fin de l’année, à l’exception de problèmes et d’événements imprévus survenus durant la phase de production en série.

La firme sud-coréenne a toujours été l’une des plus avancées dans ce secteur et il n’est pas surprenant qu’elle ait été la première à atteindre ce résultat. Tout d’abord, la puce a été créée en utilisant le processus de production de 10 nm et peut compter sur une bande passante de 6,4 Gbps. En plus de la puissance, la nouvelle puce réduit aussi son impact sur la consommation de la batterie jusqu’à 30% et sa classe de réalisation est la dixième. Sa consommation a été optimisée grâce à un nouveau mode intégré qui économise la batterie lorsque l’appareil est au ralenti et active un état spécial de suspension consommant très peu d’énergie.

Si l’on pense qu’Apple a toujours plus d’un tour dans son sac pour fournir à ses produits les composants les plus avancés possibles et lors de l’ingénierie d’un smartphone, on peut s’attendre à ce qu’il y ait des discussions avec Samsung pour utiliser cette nouvelle mémoire. Rappelons que la DRAM LPDDR4 est celle qui est utilisée actuellement dans l’iPhone X et l’étape suivante est juste la LPDDR5.

Bien que nous doutons d’un commerce imminent, nous sommes sûrs qu’Apple ne pensera pas deux fois à Samsung pour implémenter la nouvelle mémoire LPDDR5 8 Gbit dans le nouvel iPhone, étant entendu que les autres sociétés avec lesquelles elle collabore n’auront pas aussi conçu la leur.