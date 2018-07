Unicode 11 : Apple présente les 70 nouveaux emojis prévus pour iOS

À l’occasion du World Emoji Day, Apple a partagé les détails des nouveaux emojis qui arriveront sur les appareils iOS d’ici la fin de l’année, en tant qu’intégration d’Unicode 11.

Au cours de l’année, diverses mises à jour pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac apporteront plus de 70 nouveaux personnages emojis. Ces derniers, créés à partir des caractères d’Unicode 11, offrent encore plus d’options pour mieux représenter les personnes aux cheveux rouges, gris et bouclés.

La mise à jour comprend également un nouvel emoji pour les personnes chauves, et des smileys qui vous permettent d’exprimer plus d’émotions dans les Messages grâce à un visage figé, un visage festif, séduisant et un autre entouré de cœurs.

Les animaux disponibles sur le clavier emoji sont enrichis de nouveaux personnages : kangourou, paon, perroquet et homard. Et il y en a aussi de nouveaux dédiés à la nourriture, avec l’arrivée de la mangue, de la laitue, du cupcake, du dolcetto de la lune et beaucoup plus.

Cette année encore, d’autres personnages seront lancés pour les sports, les symboles et bien d’autres, dont un nouveau super-héros emoji, une balle de softball, une amulette Nazar et le symbole de l’infini.