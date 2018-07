Mimi Leder nommée directrice de la série TV Apple avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon

Variety rapporte qu’Apple a choisi Mimi Leder comme directrice de la série télévisée originale qui mettra en vedette Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.

Mimi Leder a été fortement soutenue par le producteur exécutif et showrunner Kerry Ehrin, responsable de cette série qui, à l’heure actuelle, ne dispose pas encore de nom officiel. Nous savons qu’il y aura au moins deux saisons au total. Avec un million de dollars, la production pourrait permettra à Apple de s’imposer sur ce marché dès la première année.

La série offre un aperçu intérieur de la vie des gens qui aident l’Amérique à se réveiller le matin, explorant les défis auxquels font face les femmes et les hommes qui effectuent ce rituel télévisuel quotidien. Les deux protagonistes seront Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, avec la supervision des cadres qu’Apple a débauché de chez Sony TV.

Parmi les plus importants films réalisés par Mimi Leder, il y a Le Pacificateur (1997), Deep Impact (1998) Pay It Forward (Pay It Forward) (2000) et le Code (Thick as Thieves) (2009).