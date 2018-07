Les haut-parleurs Sonos prennent officiellement en charge AirPlay 2

AirPlay 2 est maintenant disponible pour plusieurs haut-parleurs Sonos, comme prévu par la société il y a quelques semaines. Désormais, toute application iOS fournissant un flux audio peut être diffusée directement sur les haut-parleurs Sonos, tels que Beam, One, Playbase et Play:5 de seconde génération, en utilisant AirPlay 2.

La prise en charge d’AirPlay 2 permettra aux utilisateurs de contrôler l’ensemble du système Sonos simplement en parlant à Siri. Vous pouvez alors utiliser toutes les fonctionnalités des enceintes prises en charge en utilisant uniquement la voix. En outre, les utilisateurs peuvent utiliser les haut-parleurs Sonos non seulement pour écouter de la musique via l’iPhone, mais aussi pour écouter de la vidéo, des jeux et des applications.

L’utilisateur peut également spécifier dans quelle pièce (grâce à la fonction Multi-Room) ou sur quels appareils lire l’audio. Ce sont les premiers haut-parleurs tiers à supporter AirPlay 2.