Sonos Beam, l’enceinte intelligente la plus polyvalente compatible AirPlay 2

Sonos dévoile sa Sonos Beam, une enceinte intelligente innovante qui offre un son incroyable dans les pièces les plus utilisées de la maison, quel que soit le contenu diffusé, avec une prise en charge de plus de 80 services musicaux, et de plusieurs assistants vocaux, notamment Alexa prochainement.

Avec Beam, Sonos regroupe trois produits en un, une enceinte intelligente qui prend en charge Amazon Alexa, une barre de son qui offre une puissance sonore exceptionnelle pour les pièces les plus utilisées de la maison, et l’enceinte qu’il vous faut pour toute votre musique et vos contenus audio dans votre salon. Comme toutes les enceintes Sonos, Beam s’intègre dans le système audio pour la maison Sonos, permettant aux utilisateurs d’intégrer facilement Beam à son système existant.

Sonos dévoile également la disponibilité d’AirPlay 2 en juillet via une mise à jour logicielle gratuite. Avec AirPlay 2, les utilisateurs peuvent écouter de la musique et des podcasts à partir de leurs appareils iOS directement sur leurs enceintes Sonos, y compris la nouvelle Sonos Beam, le Sonos One, la Playbase et la deuxième génération de Play:5. Il suffit qu’une seule enceinte prenne en charge AirPlay pour pouvoir diffuser le contenu sur les autres enceintes Sonos du même système. Via AirPlay 2, les utilisateurs pourront demander à Siri n’importe quel titre, album ou liste de lecture sur Apple Music en utilisant un appareil fonctionnant sous système iOS et ainsi commencer à l’écouter sur Sonos.

La Sonos Beam, proposée à 449 €, sera disponible dans le monde entier à partir du 17 juillet et peut être précommandée dès aujourd’hui sur le site officiel de Sonos.