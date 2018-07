Wistron assemblera aussi une partie des prochains iPhone

Alors que Foxconn assemblera la plupart des nouveaux iPhone prévus cet automne, Apple comptera également sur Wistron pour une petite partie de la production.

Les commandes demandées par Wistron peuvent ne pas être aussi élevées que les années précédentes, mais la société ne sera pas complètement exclue de la production comme cela a été le cas dans le passé.

On ne sait pas encore quels modèles seront assemblés par Wistron, mais il n’y aura probablement que l’iPhone LCD de 6,1 pouces. Dans le passé, la société a été impliquée dans la production des iPhone SE et iPhone 6s.

Le choix du modèle LCD a beaucoup de sens. D’une part, c’est le modèle le plus simple à produire en raison de l’absence d’écran OLED, d’autre part, il sera très probablement l’iPhone le plus vendu et Apple aura donc besoin d’un partenaire aussi fiable que Foxconn.