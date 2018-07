iPhone 2018 : voici les possibles couleurs de cette année !

À l’image de l’iPhone 5c, Apple pourrait bien nous surprendre en 2018 avec des iPhone proposés en différents coloris, loin des couleurs traditionnelles (argent et gris sidéral).

Depuis quelques jours, il se dit en effet que les iPhone prévus pour cet automne apporteront un peu plus de gaieté à la gamme. C’est en tout cas ce qu’il en ressort des informations lâchées par l’analyste Ming-Chi Kuo et Onleaks, à l’affût des moindres indices.

PhoneArena s’est alors dit que des images seraient bien plus parlantes. On y voit des iPhone X nouvelle génération sans distinction apparente de couleur rose, rouge, orange, bleu, blanc, en plus de l’argent et gris sidéral. À première vue, le résultat semble assez sympa, d’autant plus que cela donnerai bien plus de choix au client. Jusqu’ici, on ne peut pas dire qu’Apple a fait de réelles folies à ce niveau, mais il serait peut-être temps.

Difficile de confirmer que ces couleurs seront à l’ordre du jour en septembre, mais disons que rien n’est impossible. On a tout de même un léger doute sur l’orange et le jaune, mais pourquoi pas… Peu importe les couleurs retenues par Apple, certaines d’entre elles rencontreront un plus large succès par rapport à d’autres.

Et vous, quelle couleur préférez-vous ?