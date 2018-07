Jason Momoa de “Game of Thrones” sera la vedette d’une série TV Apple

L’acteur Jason Momoa, plus connu pour être l’un des protagonistes de « Game of Thrones » dans le rôle de Khal Drogo, a été choisi par Apple pour jouer le rôle principal de la série télévisée « See ».

En plus de « Game of Thrones », Jason Momoa a également joué dans d’autres films tels que « Aquaman » (sortie prévue dans les prochains mois), « Justice League », « Braven », « Once Upon a Time in Venice », « Stargate Atlantis » et « Conan le Barbare ».

« See » sera une série télévisée dramatique dans le monde du futur, avec un scénario écrit par l’oscarisé Steven Knight déjà connu pour la série Peaky Blinders. Le directeur sera Francis Lawrance (The Hunger Games). Pour l’instant il n’y a pas plus de détails sauf que les épisodes devraient être au nombre de 8. Momoa jouera le rôle de Baba Voss, un « guerrier intrépide, leader et gardien ».

See est l’un des nombreux projets originaux sur lesquels travaille Apple.