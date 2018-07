Apple va arrêter la production de l’iPhone X et iPhone SE

Au vu du lancement des trois nouveaux modèles attendus à l’automne, Apple va complètement arrêter la production de l’iPhone X et de l’iPhone SE, selon un nouveau rapport publié par BlueFin Research.

La note envoyée aux investisseurs affirme qu’Apple n’a pas l’intention de poursuivre la production de l’iPhone X et de l’iPhone SE. Par rapport aux années passées, l’entreprise ne continuera pas à produire l’iPhone sorti 12 mois plus tôt pour le vendre à un prix inférieur, étant donné que parmi les nouveaux modèles, il y aura un appareil pratiquement identique, accompagné de deux autres iPhone.

Toute la production se concentrera donc sur ce que BlueFin Research appelle l’iPhone 9 (6.1 “LCD), l’iPhone 11 (5.8” OLED) et l’iPhone 11 Plus (6.5 “OLED).

Les analystes s’attendent à une forte demande pour ces appareils, car le taux de mise à jour devrait être beaucoup plus élevé qu’au cours des deux dernières années. Au total, Apple pourrait produire 91 millions d’unités au cours des six derniers mois de l’année. La production ne devrait même pas ralentir en 2019, puisque 92 millions d’iPhone supplémentaires sont attendus pour les deux premiers trimestres.

En ce qui concerne les ventes, Apple pourrait écouler 20 millions d’iPhone durant le troisième trimestre de 2018, 60 millions au quatrième trimestre et, respectivement, 45 et 40 millions dans les deux premiers trimestres de 2019.

L’iPhone 11 Plus devrait satisfaire ceux qui sont mécontents de l’iPhone X à cause de son écran jugé trop petit, alors que l’iPhone 9 satisfera les acheteurs les plus soucieux de leur budget. Pour tous les autres, il y aura l’iPhone 11 pratiquement identique à l’iPhone X en termes de design.