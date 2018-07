Comparaison des nouveaux iPhone OLED et LCD de 2018 en vidéo

Dans trois mois, Apple lèvera le voile sur les nouveaux iPhone à l’occasion de sa keynote annuelle. En attendant, les rumeurs les plus fiables ont permis de créer les premières maquettes des futurs iPhone.

Dans une vidéo réalisée par un utilisateur de 9to5Mac, vous pouvez découvrir ce qui semble être les modèles LCD de 6,1 pouces et OLED de 6,5 pouces, aux côtés de l’actuel iPhone X. Le premier à droite est l’iPhone X Plus de 6,5″ lequel sera doté d’un écran OLED. En terme de design, nous ne devrions pas avoir de grande surprise, si ce n’est que ce sera un grand iPhone X, une modèle que beaucoup auraient aimé voir déjà en 2017, en réponse de l’iPhone 7 Plus (et 8 Plus) où il est possible d’utiliser l’interface iOS en mode paysage, contrairement à l’iPhone X.

 

À gauche, on retrouve le prétendu iPhone LCD de 6,1″ dont le design sera normalement identique aux autres iPhone, à la différence que son écran sera un LCD, permettant à Apple de pratiquer un prix assez (entre 600 et 700 $) afin d’attirer de nouveaux clients en masse. Il sera dépourvu de la double caméra au dos, mais devrait tout de même disposer de Face ID et donc du système TrueDepth, supprimant au passage le bouton Home.

Dans la vidéo, l’utilisateur fait également une comparaison entre l’iPhone 7 Plus et le nouvel iPhone 2018 de 6,5 pouces baptisé l’iPhone X Plus, pour montrer que le châssis est pratiquement identique en taille, grâce à des bords plus fins, ce qui n’empêchera pas d’avoir une diagonale d’écran beaucoup plus grande que l’iPhone 7 Plus.

Quel modèle vous donne le plus envie ? Le futur iPhone X Plus, ou la version LCD de 6,1″ ?