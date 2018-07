Jailbreak iOS 11.4 : Electra est maintenant compatible avec les premières bêtas

CoolStar a mis à jour son outil Electra en version 1.0.3 pour le jailbreak d’iOS 11.4 bêta. Malheureusement, la version finale n’est pas encore prise en charge, et ce jailbreak ne concerne que les iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus) et iPhone X.

Apple signe en effet encore la bêta 3 d’iOS 11.4 (la 1 et 2 ne semblent plus signées) pour ces appareils mais pas pour les autres. Si vous êtes concerné, sachez que vous trouverez cette bêta en téléchargement à cette adresse.

Après avoir installé cette bêta, il suffit ensuite de suivre Tutoriel jailbreak qui est identique à celui d’iOS 11.2 > iOS 11.3.1. Bien que ce jailbreak peut paraître intéressant, nous vous recommandons toutefois de ne pas passer sur la bêta 3, puisqu’il s’agit d’une version de test avec des bugs. Le plus sage est de rester sur la version finale d’iOS 11.4 et d’attendre que CoolStar propose un nouvelle mise à jour de son outil, sans date précise.

N’hésitez pas nous dire dans les commentaires si vous testez le jailbreak d’iOS 11.4 bêta, et si le processus s’est bien déroulé.