L’iPad au cœur de 4 nouvelles publicités vantant sa simplicité d’utilisation

Apple a publié 4 autres spots publicitaires afin de montrer comment l’iPad peut clairement vous simplifier la vie. Au lieu d’avoir des tonnes de papiers, de livres, de notes, un iPad suffit !

Chacune des vidéos dure 15 secondes, c’est largement suffisant pour faire passer ce message. L’iPad a en effet les capacités d’emporter avec lui tout ce dont vous avez besoin pour travailler ou même vous détendre. Et si vous optez pour un iPad compatible avec l’Apple Pencil, alors vous aurez encore plus de facilité pour prendre des notes à la volée, exactement comme vous le feriez avec un vrai stylo et une feuille de papier. C’est également un bon moyen pour ne pas perdre vos notes et autres documents, contrairement à une feuille volante ou encore un post-it.