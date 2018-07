iOS 11.4 provoque une perte d’autonomie importante sur iPhone

Depuis qu’Apple a relâché la mise à jour vers iOS 11.4, plusieurs utilisateurs se plaignent de problèmes d’autonomie de leur iPhone. Pour l’heure, on ne saurait dire combien de personnes sont touchées par ce phénomène, mais de plus en plus se font connaître sur les sites spécialisés.

Ce problème d’autonomie touche aussi bien des utilisateurs sur iPhone X que d’autres sur iPhone 6/6s, iPhone 7, iPhone 8 et leur version Plus. L’un d’eux explique qu’habituellement son iPhone 6s tient la journée, mais depuis le passage à iOS 11.4, il peine à tenir une demi-journée sans même que le propriétaire ne l’utilise. Un autre parle d’une perte de 10 à 20 % durant la nuit. Ces cas sont rencontrés par plusieurs utilisateurs. Le problème est d’autant plus important pour ceux qui sont régulièrement sur leur iPhone.

Si vous êtes concerné, essayez de désactiver entièrement les services de localisation. Vous pouvez également désactiver la fonctionnalité Actualisation de l’application en arrière-plan pour les applications dont vous n’avez pas besoin tout le temps. Pour gagner en autonomie, il est également conseillé d’activer le mode économie d’énergie.

Inutile de restaurer votre iPhone, cela ne changera rien. Le plus simple est de suivre ces quelques conseils, au moins en attendant une nouvelle mise à jour corrective d’Apple.

Êtes-vous confronté à une consommation excessive de votre batterie après l’installation de iOS 11.4 ? Si oui, qu’avez-vous fait pour corriger la situation ?