🎉Soldes : PC Gamer Lenovo, Écouteurs sans fil, AirPods, TV LG et Samsung

Pour cette nouvelle journée de soldes, nous avons listé plusieurs produits en promo dont les écouteurs sans fil SAVY, les AirPods, des TV LG et Samsung, une housse étanche pour smartphone, un PC Gamer Lenovo + une manette Xbox One et plus encore.

›Écouteur Sans Fil SAVFY – Bluetooth 4.1, résistant à la transpiration et réduction de bruit + boîtier de charge de 2100mAh : 67,99 € au lieu de 129,99 €

› EOTW Housse étanche, Certifiée IPX8 pour téléphone de taille égale et inférieure à 6”, idéal pour la plage : 8,99 €

› AirPods Ecouteurs Intra-auriculaire Bluetooth Blanc : 139,99 € au lieu de 179,99 €

› TOMTOM Montre multisport GPS Spark 3 – Bracelet large noir + Ceinture cardio-fréquencemètre : 79,99 € au lieu de 199 €

› Samsung Galaxy S7 Edge : 299,99 € (inclus un remboursement de 70 € par Samsung)

› LENOVO PC Portable Gamer LEGION Y520-15IKBN – 15″FHD – RAM 8Go – i5-7300HQ – Stockage 128Go SSD + 1To – GTX1050 + Manette Xbox One : 649,99 € au lieu de 1068,99 €

› SAMSUNG UE55MU6292 TV LED incurvée UHD 138 cm (55”) – Smart TV – 3 x HDMI : 679,99 € au lieu de 1074,95 €

› TV LG 65SJ810V Super UHD 65″ : 999 € au lieu de 1299 €

› Console Nintendo Switch avec paire de Joy-Con néon + Super Mario Odyssey + Mario Kart 8 Deluxe : 389,99 €

› Hoverboard à partir de 99 €