Pokemon GO fête ses deux ans avec Pikachu en mode été

À l’occasion du deuxième anniversaire de Pokemon GO, Niantic et The Pokemon Company font équipe pour inonder le jeu avec les Pokemon les plus reconnaissables et populaires. Pikachu et sa forme pré-évoluée Pichu sont notamment visibles partout jusqu’à la fin de ce mois.

« Gardez l’œil ouvert, car Pikachu et Pichu apparaîtront plus souvent jusqu’au 31 juillet. De plus, cette année, vous pourrez dire « Alola ! » pendant tout le mois de juillet à un Pikachu spécial « Style estival » qui s’est paré d’un chapeau de paille et de lunettes de soleil. »

L’année dernière, une version spéciale de Pikachu portant la casquette de baseball emblématique d’Ash, est apparue pour le premier anniversaire du jeu. Pour son second anniversaire, le jeu propose Pikachu « Summer Style » . Il y a aussi des articles qui peuvent être achetés : « Pas encore assez de Pikachu à votre goût ? Des objets d’avatar Fan de Pikachu sont maintenant disponibles ! Les Dresseurs dotés d’une médaille d’or pour Fan de Pikachu pourront acheter tous les objets de cette collection, qui comprend un T-shirt et des oreilles de Pikachu. »

Nous avons déjà entendu tellement d’histoires incroyables de la part des Dresseurs, et nous attendons avec impatience les aventures à venir. Nous sommes fiers d’annoncer que l’Étude spéciale consacrée au Pokémon fabuleux Celebi sera bientôt disponible dans le monde entier. Ne ratez aucune nouveauté, Dresseurs, et partez à l’aventure !, peut-on lire sur le site de Pokemon GO.

› Télécharger Pokemon GO gratuitement sur l’App Store