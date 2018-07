Shot on iPhone – Trois nouvelles vidéos sur le thème du football

Alors que la Coupe du monde bat son plein, Apple a partagé trois nouvelles vidéos « Shot on iPhone » directement liées au monde du football.

Dans la première vidéo intitulée « The Heart of Australia », on découvre un groupe de filles aborigènes qui voient le football un excellent moyen pour rester fidèles à leur héritage culturel :

« Le coeur de l’Australie. En trouvant le bonheur dans le football, les filles aborigènes embrassent le sport pour créer de nouvelles opportunités pour elles-mêmes. Nous avons un aperçu de leur patrimoine culturel et comment la communauté préserve et célèbre son identité. »

La deuxième vidéo intitulée « The ‘Wa’of Soccer » met en lumière un groupe de moines qui jouent au football pour se connecter à leur communauté et garder une unité pacifique au sein de leur groupe social :

« Le ‘Wa’ du football. Un match de football est une incarnation des luttes de la vie en 90 minutes. Un groupe de moines jouent pour se connecter avec la communauté locale, se maintenir en forme et respecter le ‘wa’ – l’unité et la conformité pacifiques au sein d’un groupe social. »

Dans la dernière vidéo intitulée « Berlengas Island Cup 2018 », on découvre deux équipes rivales qui refusent de jouer sur le territoire de l’autre et finissent par s’installer sur les îles Berlengas :

« Berlengas Island Cup 2018. Les équipes rivales refusent de jouer sur le terrain de l’autre. Ils acceptent de jouer en territoire neutre, les îles Berlengas au large de la côte atlantique du Portugal, à sept milles du continent. La Coupe Berlengas Island 2018 accueille Baleal vs Peniche. C’est un match historique pour décider qui est le Champion of the sea and soccer pitch. »

Apple s’est clairement concentré sur la Coupe du Monde de la FIFA, ajoutant un soutien à Siri, organisant une couverture étendue dans Apple News, et bien plus encore.