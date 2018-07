L’iPhone 8 est le smartphone le plus vendu du moment

Si l’on pensait que l’iPhone X pourrait quelque peu masquer les ventes des iPhone 8 et 8 Plus, il n’en est rien. L’iPhone 8 est en effet le smartphone le plus vendu du moment.

Selon Counterpoint, l’iPhone 8 a été un vrai succès pour la société Cupertino en représentant 2,4% des ventes mondiales. Dans le top dix, on retrouve au total trois iPhone, à savoir l’iPhone X et les deux iPhone 8 et 8 Plus.

Les grandes campagnes promotionnelles ont sans aucun doute été le moteur des ventes, ce qui a aidé le géant de Cupertino à susciter l’intérêt des acheteurs en Europe et dans d’autres marchés. Apple est suivi par son rival de toujours, Samsung avec son Galaxy S9 Plus lequel enregistre également un taux de 2,4%.

Les entreprises chinoises sont aussi présentes dans le classement, comme Xiaomi qui, grâce à leur campagne de prix agressive, sont toutefois en mesure de maintenir une croissance régulière et leur intégration dans le marché mondial. Il convient de noter que les données se réfèrent uniquement au nombre d’unités vendues, une raison qui donne la primauté à Apple en termes de valeur quand on connait la grande différence de prix entre l’iPhone 8 et d’autres concurrents tels que le Redmi 5A de Xiaomi.