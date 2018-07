Le directeur de Siri parlera de langage naturel à la conférence AI Frontiers

Le directeur principal de Siri chez Apple, Alex Acero, prendra la parole à la conférence AI Frontiers à San Jose pour parler du langage naturel.

L’événement AI Frontiers aura lieu en novembre et verra la participation de nombreuses entreprises et personnalités importantes dans le domaine de la robotique, le traitement du langage naturel, les assistants virtuels et la conduite autonome. Parmi les intervenants, il y aura également des dirigeants de Google, Microsoft, Amazon et Uber.

Alex Acero, directeur principal de Siri chez Apple, illustrera comment l’apprentissage en profondeur aide Siri à travailler sur les appareils de l’entreprise. Grâce à un apprentissage approfondi, Siri peut détecter les mots, reconnaître l’utilisateur, effectuer des conversions vocales, traduire et comprendre le langage naturel. Dans son discours, Acero montrera des exemples pratiques de l’utilisation de l’apprentissage profond sur Siri.

Acero est arrivé chez Apple en 2013, après avoir travaillé pendant près de vingt ans chez Microsoft avec le rôle de superviseur pour la vision par ordinateur, l’apprentissage automatique et la programmation nauro-linguistic.