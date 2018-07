Le nouveau mode Playground de Fortnite donne naissance à un incroyable clone de Mario Kart

Le nouveau mode Playground de Fortnite a finalement été relancé cette semaine, permettant aux nouveaux joueurs de s’amuser en dehors des matchs classiques de Battle Royale.

Grâce à ce mode Playground, vous pouvez faire presque tout ce que vous voulez, y compris faire votre propre clone de Mario Kart. Certains joueurs utilisent déjà ce mode pour faire des choses incroyables. Un utilisateur de Reddit, JoshB_C, a construit un superbe clone de Mario Kart qui vous permet de faire des courses avec un caddie. Découvrez cette piste étonnante construite dans Tilted Towers :

Bien sûr, ce n’est pas au cours d’une bataille que auriez le temps de construire une telle piste. Il faut énormément de matériaux, et surtout beaucoup de temps. Si vous tentez de faire ce genre de chose durant un match, soit vous serez tuer par un ennemi avant de terminer voter piste, soit la tempête aura raison de vous.

Epic a ajouté le mode Playground pour donner aux joueurs de Fortnite l’opportunité de laisser libre cours à leur créativité. Chaque partie dure une heure et offre beaucoup de matériel et d’équipement pour que vous puissiez construire autant que vous voulez, vous battre autant que vous le voulez et vous amuser.

L’inconvénient du mode Playground est que tout ce que vous créez est perdu à la fin de la partie. Vous pourriez passer une heure à fabriquer quelque chose de spectaculaire, mais quand cette heure est écoulée, tout est parti. Il n’y a aucun moyen de sauvegarder votre création en vue de jouer plus tard.

