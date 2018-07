Jailbreak Electra 11.3.1 : un filtre affichera seulement les tweaks et thèmes compatibles iOS 11

CoolStar a prévenu sur Twitter que son outil Electra pour le Jailbreak iOS 11.3.1 disposera d’une version de Cydia capable de filtrer les tweaks et thèmes afin d’afficher uniquement ceux compatibles avec iOS 11.

CoolStar a donné à cette fonctionnalité le nom de « Project Repo Unclutter » qui filtre automatiquement les paquets Cydia incompatibles pour les sources par défaut BigBoss, ModMyi, et ZodTTD. Grâce à ce filtre, les utilisateurs ne pourront pas rechercher, ni installer des tweaks ou thèmes potentiellement nuisibles pour leurs appareils jailbreakés. L’objectif est de réduire le risque de devoir restaurer son appareil et perdre le jailbreak.

CoolStar invite alors les développeurs de tweaks à mettre à jour leur fiche et indiquer que leurs paquets sont compatibles avec iOS 11. Et comme il existe des tweaks compatibles avec iOS 11 sans que cela soit indiqué sur Cydia, CoolStar a mis en place un document Google où il est possible d’ajouter ces derniers et de créer une liste afin que son futur outil les prennent en compte. Les développeras de tweaks peuvent y participer à cette adresse en renseignant le nom de leurs paquets Cydia.

Ce filtre est une excellente idée car il évitera à certains d’installer des tweaks qui peuvent compromettre leur jailbreak. C’est déjà arrivé à de nombreuses reprises avec les précédents jailbreaks, et bien souvent, seule une restauration permet de récupérer son appareil pleinement fonctionnel.

Pour information, l’outil Electra pour le jailbreak iOS 11.3.1 est tout proche d’une sortie publique, tenez-vous prêt !