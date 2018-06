Foxconn débute les travaux de son usine d’écrans LCD dans l’État du Wisconsin

C’est un grand pas pour Foxconn, le partenaire clé de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, les travaux de sa toute première usine viennent d’être lancés aux États-Unis. Le projet va coûter la bagatelle de 10 milliards de dollars et permettra de créer des milliers d’emplois. Pour l’occasion, le président Donald Trump s’est donné la peine d’assister à cet évènement, tout en réitérant l’espoir que cela donnera des idées à d’autres entreprises de venir s’installer aux pays de l’Oncle Sam, et para la même occasion avoir moins de dépendance à l’égard de l’Asie.

Dès lors que l’usine tournera à plein régime, Foxconn commencera à fabriquer des téléviseurs ultra-haute définition qu’elle espère vendre ensuite directement sur le marché américain. Pour rappel, le fabricant a fait l’acquisition de Sharp en 2016 et a investi de manière significative dans Vizio – une autre marque américaine majeure.

À ce stade, il n’est pas clair si Apple cherchera à inclure l’usine d’affichage américaine dans sa chaîne d’approvisionnement. Alors que Foxconn assemble la majorité des iPhone dans ses installations en Chine, Apple se fournit actuellement des écrans de Samsung, LG et Japan Display.

Today, we broke ground on a plant that will provide jobs for up to 15,000 Wisconsin Workers! As Foxconn has discovered, there is no better place to build, hire and grow than right here in the United States! pic.twitter.com/tOFFodZYvK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 juin 2018