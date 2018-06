World of Warships Blitz revient avec un mode Football !

World of Warships Blitz touche au but !

Un mode de football spécial frappe la haute mer aujourd’hui pour un temps limité seulement

Cet événement à durée limitée est disponible maintenant jusqu’au 15 juillet, opposant les capitaines les uns contre les autres dans des combats 3v3 sur des navires spécialement conçus. Pour la première fois, les navires coulés réapparaîtront. Les joueurs devront tirer le meilleur parti d’un avantage d’un vaisseau avant que leurs adversaires ne reviennent pour une contre-attaque !

Chaque capitaine devra jouer toutes les positions sur le terrain pour être victorieux. Après tout, la communication et l’équilibre entre l’attaque et la défense sont les clés de la victoire.

Attaque – L’objectif est de se rapprocher suffisamment du but de l’adversaire pour tirer le ballon dans le fond du filet. Cette fois, la balle a été remplacée par une torpille spéciale à courte portée que tous les navires peuvent tirer.

 

Défense – Le canon principal peut être utilisé pour couler des ennemis qui se rapprochent trop de votre objectif. Détruisez-les avant qu’ils ne déclenchent cette attaque finale dans votre filet.

« Oubliez votre World Of Warships Blitz classique car là il s’agit d’une partie de football, une partie de bataille navale, où les joueurs peuvent expérimenter pour la première fois cette tournure folle du football en haute mer. »

Rejoignez le domaine dans World of Warships Blitz avec plus de 7 millions de téléchargements sur iOS et Android et profitez de l’action navale mobile !

› Télécharger World Of Warships Blitz gratuitement sur l’App Store